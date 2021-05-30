Fatma’nın katili sevgilisi çıktı

Sivas'ın Gürün ilçesinde 40 gündür kayıp olan 44 yaşındaki Fatma Öz'ün, sevgilisi Bahri Maraşlı tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan ve suçlamaları reddeden Maraşlı, 25 Mayıs'ta otomobilde intihara kalkışmıştı. Hastanede kendine gelen Maraşlı, suçunu itiraf edip cesedin yerini söyledi. Olayla ilgili 2 kadın daha gözaltına alındı. Fatma Öz, 40 gün önce ortadan kayboldu. Genç kadından haber alamayan ailesi, polise kayıp ihbarı yaptı. Aile, daha sonra atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurdu. Aile, Fatma Öz'ün sevgilisi Bahri Maraşlı'dan şüphelendiklerini anlattı. Hakkındaki iddialar üzerine canlı yayına bağlanan Maraşlı suçlamaları reddetti.Çelişkili ifadelerde bulunan Maraşlı, 25 Mayıs'ta otomobilinin içinde intihara kalkıştı. Çenesine dayadığı tabancayı ateşleyen Maraşlı, ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kendine gelen Maraşlı, polise verdiği ifadesinde bu kez suçunu kabul etti. Fatma Öz ile tartıştıklarını ve başına bir el ateş ederek öldürdüğünü anlatan Bahri Maraşlı, cesedin yerini de tarif etti. Hastaneden taburcu edilir edilmez olay yerinde tespit yaptırılan Maraşlı, polisleri cesedi sakladığı Gürün ilçesi Kavak Köyü yakınlarındaki boşluk araziye götürdü. Maraşlı'nın gösterdiği yerde yapılan aramalarda, Öz'ün cesedi, üzeri taşlarla kapatılmış halde bulundu.Bahri Maraşlı'nın, Fatma Öz ile evinde tartışma yaşadıklarını söylediği öğrenildi. Konuşmak için evden birlikte çıkıp otomobille Şehitler Tepesi yakınına gittiklerini belirten Maraşlı, burada Öz'ün başına 1 el ateş ettiğini ve daha sonra Kavak Köyü yakınlarına götürüp gömdüğünü söyledi. Maraşlı'nın yaşananları anlattığı M.F.A. ve Y.D.O. adlı iki kadının ise cinayeti bilmelerine rağmen Müge Anlı'nın programına katılarak Maraşlı'yı savundukları ortaya çıktı. Polis, Maraşlı'nın bu iki arkadaşını da gözaltına aldı.