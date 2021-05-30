Google'dan Mescid-i Aksa'ya algı operasyonu! Tapınak Tepesi yaptılar!

İşgalci İsrail'in Filistin'e uğrattığı zulme karşı Türkiye'de duyarlılık her geçen gün artıyor. Bir grup gönüllü de Türkiye'nin Filistin'e karşı duyarlılığını sağlam bir bilgi zemini üzerine inşa etmek amacıyla geçtiğimiz günlerde Kudüs Araştırmaları (kudusarastirmalari.com) isminde bir internet sitesi açtı. Bu sitede, Filistin'e dair kitaplar, makaleler, fotoğraflar ve bir dizi bilgi yer alıyor.
GOOGLE'IN ALGI OPERASYONU!
Kudüs Araştırmaları Platformu'nun Twitter'da açtığı hesabından Filistin'e dair paylaşımlar da yapılıyor. Platformun @arastirmakudüs ismindeki Twitter hesabından Google'ın algı operasyonu hakkında bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Arapça olarak Mescid-i Aksa'yı Google'da arattığınızda "Tapınak Tepesi" ifadesinin çıktığı belirtildi.
İşte o sonuçlar...
"AÇIKLAMADA İSLAM'A DAİR BİR İBARE YOK"
Kudüs Araştırmaları hesabından arama motoru Google'ın Mescid-i Aksa'ya yaptığı algı operasyonu deşifre edilerek sosyal medya hesabından Google'daki arama sonrası çıkan görseller paylaşıldı. Ayrıca Kudüs Araştırmaları sosyal medya hesabından, "Google'a Arapça olarak "المسجد الاقصى" (Mescid-i Aksa) yazdığınızda karşınıza 'Tapınak Tepesi' çıkıyor. Altında da Yahudilere göre Süleyman mabedine ait görüntüler yer alıyor. Açıklamada İslam'a dair bir ibare yok. Tapınak Tepesi: Yahudi inancında Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alana verilen isim" ifadelerine yer verildi.