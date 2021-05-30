Google'dan Mescid-i Aksa'ya algı operasyonu! Tapınak Tepesi yaptılar!

İşgalci İsrail'in Filistin'e uğrattığı zulme karşı Türkiye'de duyarlılık her geçen gün artıyor. Bir grup gönüllü de Türkiye'nin Filistin'e karşı duyarlılığını sağlam bir bilgi zemini üzerine inşa etmek amacıyla geçtiğimiz günlerde Kudüs Araştırmaları (kudusarastirmalari.com) isminde bir internet sitesi açtı. Bu sitede, Filistin'e dair kitaplar, makaleler, fotoğraflar ve bir dizi bilgi yer alıyor.