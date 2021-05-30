Son dakika: İETT’ye 1 kilo tatlıyı 392 liraya satan firma bulundu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Denetim Raporu'nda; İBB'nin bağlı kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) 1 kilo tatlıyı 392 lira 70 kuruşa aldığı tespit edilmişti.

KÖŞKEROĞLU GIDA'DA SATILAN TATLININ EN YÜKSEK FİYATI 202 LİRA

İETT Genel Müdürlüğü'nün 2 Ocak 2020 tarihinde 1 kilosu 392 lira 70 kuruştan tatlı satın aldığı firmanın Köşkeroğlu Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi olduğu öğrenildi. Köşkeroğlu Gıda'da satılan tatlıların en yüksek fiyatlısının şu an 202 lira olduğu öğrenildi.

KÖŞKEROĞLU GIDA'DA SATILAN BİR KİLO TATLININ FİYATI

Köşkeroğlu Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin internet sitesinde satışa sunulan tatlıların 1 kilosunun fiyatları şöyle:

Sarma: 202 lira

Gelin Bohçası: 200 lira

Padişah: 200 lira

Midye: 198 lira

Havuç Dilimi: 176 lira

Özel Kare Baklava: 176 lira

Fıstıklı Burma Kadayıf: 169 lira

Şöbiyet: 166 lira

Fıstıklı Dürüm: 164 lira

Özel Prens Fıstıklı: 164 lira

Kuru Baklava: 160 lira

Fıstıklı Baklava: 148 lira

Cevizli Baklava: 128 lira

Cevizli Özel Prens: 128 lira

Cevizli Lüks Burma: 125 lira

İETT Genel Müdürlüğü'nün 16 ay önce bir kilo tatlıyı Köşkeroğlu Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nde 392 lira 70 kuruşa nasıl satın aldığının araştırılacağı öğrenildi.

1 KİLO TATLI İÇİN 392 LİRA

Raporda, İETT Genel Müdürlüğünce, 2020'ye ilişkin Temsil ve Tanıtma Giderleri kapsamında gerçekleştirilmiş olan bazı alımların piyasa fiyatının üzerinde olduğuna, bazı alımlara ilişkin detay bilgilerin ise faturalarda yer almadığına dikkat çekildi. Buna göre geçen yıl 2 Ocak'ta 1 kilo tatlının 392 lira 70 kuruşa alındığı bildirildi.