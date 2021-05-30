İstanbul'da akılalmaz olay: Hamile kadını arabadan attılar!

Ayakta durmakta güçlük çeken kadın, daha sonra bir taksiye bindirilerek, evine gönderildi. Olay anını anlatan görgü tanıklarından Ahmet Ömer Taşkın "Arkadaşlarla oturmuş sohbet ediyorduk. Bir anda bir araba geldi.Bir kadını yola doğru fırlattılar. Ondan sonra gaza basıp gittiler. Kadın yerde kıvarnıyordu. Polis ve sağlık ekiplerini aradık. Ambulans geldi. Hastaneye kaldırıldı. Araçta kaç kişi olduğunu göremedik" dedi.