İstanbul'daki bıçaklı 'yan baktın' kavgası kamerada!

Bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle gruplar sakinleştirildi. 2 grubun kavgası esnasında yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.





İş yeri önünde başlayan ve iş yerinin içerisine taşınan kavgada tarafların birbirlerine yumruk ve bıçakla saldırması ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.