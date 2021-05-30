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Giriş Tarihi: 30.5.2021 09:19 Son Güncelleme: 30.5.2021 09:23

'daki bıçaklı 'yan baktın' kavgası kamerada!

İHA
İstanbul'daki bıçaklı 'yan baktın' kavgası kamerada!

’de bir iş yeri önünde ‘yan baktın’ bahanesiyle 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Bıçakların ve yumrukların kullanıldığı o kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde önünde bulunan grup ile sokaktan geçen bir grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası 2 grup arasında iş yeri önünde başlayan kavga iş yerinin içerisinde devam etti.

Bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle gruplar sakinleştirildi. 2 grubun kavgası esnasında yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



İş yeri önünde başlayan ve iş yerinin içerisine taşınan kavgada tarafların birbirlerine yumruk ve bıçakla saldırması ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul'daki bıçaklı 'yan baktın' kavgası kamerada!
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