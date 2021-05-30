Japon gelin çocuğunu yurt dışına kaçırmıştı! Savcılıktan flaş karar

Japon piyanist Hiroko Nagai Çalık, Türkiye'de evlendiği elektronik mühendisi Özgür Çalık ile boşanma sürecindeyken kızını yurt dışına kaçırmak için kızlık soy ismini kullanarak yeniden pasaport düzenletmiş ve bu pasaportla kızıyla birlikte yurt dışına kaçmıştı. Adli kontrol kararını ihlal eden Hiroko Nagai Çalık, eski eşi tarafından ihbar edilince Japon gelin hakkında soruşturma başlatılmıştı.

ÇOCUK OLDU GEÇİMSİZLİK BAŞLADI

Elektronik mühendisi 33 yaşındaki Özgür Çalık ile Japon piyanist Hiroko Nagai, 2017 yılında evlenmişti. Çiftin kısa süre sonra Asya Sakura Çalık isimli çocukları dünyaya geldi. Hiroko Nagai Çalık eşi ile anlaşamayınca 11 Mayıs 2018'de boşanma davası açtı. Küçük kızın velayeti henüz ikisine de verilmedi ancak mahkeme sonuçlanana kadar annesiyle yaşayarak her ayın 1. ve 3'üncü Cumartesi günlerinde babasıyla kişisel ilişki kurulmasına karar verildi.

SAHTE PASAPORTLA KIZINI YURT DIŞINA KAÇIRDI İDDİASI

Çalık iddiaya göre kızına kötü muamelede bulunan eski eşini savcılığa ihbar etti. Aile hükümlüğünü ihlal ederek Çalık'a şantajda bulunduğu iddia edilen Japon gelin hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi. İddiaya göre Hiroko Nagai, eşinden habersiz şekilde yurt dışına çıktı. Eşinin hakkında yasak bulunmasına rağmen yurt dışına çıkmasının imkânsız olduğunu belirten Çalık, savcılığa başvurdu.

SAHTE PASAPORT DÜZENLEDİ İDDİASI

Japonya'ya kızıyla giden, 30 Nisan 2018'de Türkiye'ye dönüşünde de 'Kızını kaçırdığı iddiasıyla' İstanbul'da gözaltına alınan Hiroko Nagai Çalık'ın iddiaya göre kızlık soyadını kullanarak kendisine sahte bir pasaport temin ettiği ve bu pasaportla yurt dışına çıktığını ileri sürüldü. Eşi tarafından şikayet edilen Japon gelin hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN TAKİPSİZLİK VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda Japon piyanist Hiroko Nagai Çalık'ın hakkında daha öncede 'Çocuğun Kaçırılması yada Alıkonulması' suçlarından dolayı yeterli delil bulumadığı gerekçesiyle takipsizlik aldığı, söz konusu şikayette de yeterli delil elde edilemediği için dosyaya takipsizlik verilmesine karar verdi.