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Giriş Tarihi: 30.5.2021 10:07

ve açık mı, 1 Haziran'da kesin açılır mı? Lokantalar, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

Kafeler ve restoranlar açık mı, 1 Haziran'da kesin açılır mı? Lokantalar, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

Kafe ve restoranların çalışma saatlerine ilişkin detaylar, yayımlanan genelgesi ve ilgili bakanlıkların düzenlemeleri ile duyuruluyor. Kademeli normalleşme dönemi 1 Haziran tarihinde sona eriyor ve bu nedenle de kafe ve ne zaman açılacak sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşletme sahipleri de 1 Haziran'da açılacak mı soruna yanıt arıyor. İşte, restoranlar ve kafelerde son durum...

Vaka sayılarındaki ciddi düşüş sonrası gözler 1 Haziran tarihine çevrildi. Salgın tedbirleri kapsamında faaliyetine ara veren kafe ve restoran gibi işletmelerin, yeni dönemde nasıl faaliyet göstereceği araştırılıyor. Merak edilen konular arasında, "kafe ve restoranlar ne zaman açılacak, oturarak hizmete resotran ve kafeler açık mı" soruları yer alıyor. Aşağıda, halihazırda yalnızca gel hizmetine açık olan restoran statüsündeki işletmeler hakkında detaylar yer alıyor...

YEME-İÇME YERLERİ

Son genelgede yer alan kararlar şöyle;
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

KAFELER VE RESTORANLAR 1 HAZİRAN'DAN SONRA AÇILACAK MI?

Buna göre; kafe, lokanta ve restoran tarzı işletmelerin paket servis ve gel al hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor. Bu kapsamda yeni kararın 1 Haziran itibarıyla uygulamaya geçeceği öngörüler arasında yer alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

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MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.

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