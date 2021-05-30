Karaman'da esrarengiz olay! Hamamda ölü olarak bulundu

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hamamda bulunan arkadaşı E.T., Sazak'ı bir süre sonra göbek taşının yanında kıpırdamadan yerde yatar vaziyette görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Sazak'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken polis hamamda güvenlik tedbiri aldı. Olayı duyarak gelen Sazak'ın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ömer Sazak'ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.