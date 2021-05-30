Kocaeli'de 2 mahalle taşınıyor...

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Barbaros ve Güney Mahallesi'ndeki risk altındaki konutların taşınması ile ilgili süreci değerlendirdi.

İlçe için çok önemli bir konu olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, "Bizde özellikle geldiğimizden günden bu güne kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve TOKİ ile birlikte bu alandaki sıkıntıların çözümü için gayret ediyoruz. Tabi bu alanın biraz geçmişine bakmak lazım" dedi.

RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

Söğüt sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle körfez bölgemiz bildiğiniz gibi 60'lı yıllardan sonra yoğun bir sanayi ve özellikle rafineri anlamında petro-kimya anlamında büyük bir yatırım almış bölgemiz. Tabi böyle olunca 60'lı yıllara baktığımız da yine bu bölgeler kiraz bağıydı. Yoğun sanayileşmeden sonra buralar yavaş yavaş kiraz bağları yerlerini fabrikalara terk etti. Bir miktar bu alana yakın bölgeler, konuta açıldı. Özellikle 80'li yıllardan sonrakonutla sanayi iç içe girdi. TÜPRAŞ'ta bulunan rafineri tanklarında geçmişte büyük bir yangın çıktı. 1 hafta 10 gün kontrollü olarak söndürme çalışması yapıldı. O yangın, hakikaten burada yaşayanları hem korkuttu hem de büyük bir tehlikeye maruz bıraktı. Bu yangının söndürülmesi ile birlikte artık bu bölgedeki yerleşim bölgesi tartışılır hale geldi. 2004'ten bu yana bölge için çeşitli girişimler yapıldı. Depremden 2 yıl sonra yaşanan gaz dolum tesisindeki patlama sonrası burası riski bölge ilan edildi. Bölgede toplamda 750-800 adet konut var. Seçim öncesinde ve sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile bölgeyi birkaç kez gezdik. Kendisi sıkıntıyı iyi biliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızı davet ettik. TOKİ ile birlikte özellikle burada ki 800'e yakın konut için, bir kentsel dönüşüm kararı aldık. Ve bununla alakalı çalışmalara başladık. Taşınacak yerle ilgili Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nin kuzeyinde bir rezerv alan bulduk ve burayla alakalı tüm planlama çalışmaları tamamlandı. Şuan o bölgenin uygulaması da bitti tescil aşamasında. 1304 konutluk bir proje devam ediyor. Bu proje de bitmek üzere. Birinci etabı olan 500 konutluk proje işte plan tescilleri tamamlandıktan sonra tahmini bu yılsonuna doğru ihalesi yapılacak. Kabakoz bölgesindeki değer tespit çalışmasının ihalesini de Büyükşehir Belediyemiz yaptı. Buradaki hak sahiplerinin tüm gayrimenkullerinin değerleri hak sahipliği çalışması da 2 ay kadar sürecek. Daha sonra kentsel dönüşüm alanının içerisinde kalan vatandaşlarımızla bire bir görüşme ve anlaşmalar sağlanacak. Bu anlaşmalarla birlikte bu yılın sonunda kazma vurulacak. Ve buradaki bu büyük sıkıntıda çözüme kavuşmuş olacak. Bizim en büyük amacımız bu tür projelerde vatandaşı mağdur etmeden vatandaşı sıkıntıya sokmadan sorunu çözmek. Burada hem bizim hassasiyetimiz hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile Bakanımızın hassasiyeti en üst seviyede. Burada vatandaşlarımızı asla mağdur etmeden asla bir değer kaybına yol açmadan bu kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."