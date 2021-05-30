KSO’nun çevre ödülleri 27. kez verilecek

Gelişen dünyada hızla artarak küresel boyutlara ulaşan çevre kirliliğinin kontrol altına alınması ve çevrenin korunmasına yönelik oluşturulan yasal düzenlemelere ulusal ve uluslararası ölçekte büyük önem verilirken, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ise bu konuda önemli bir sorumluluk alarak Türkiye'nin ilk ve bu formattaki tek çevre ödülleri organizasyonuna imza attı. 'Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri' organizasyonuyla çeyrek asrı geçkindir çevreye verdiği değeri ortaya koyan KSO, çok ses getiren organizasyonuyla çevreci sanayiyi hem teşvik ediyor hem de sanayiciyi ödüllendiriyor.

1995 YILINDAN BU YANA

Kaynakların üretken biçimde kullanılmasını, üretirken yok edilmemesini ve kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, 27. kez sahiplerini bulacak. 1995 yılından bu yanadır aralıksız sürdürülen Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri için nisan ayının ilk haftası başvurular alındı, mayıs ayının başında ise uzman bir ekip tarafından saha değerlendirme çalışmaları başlatıldı. Pandemi nedeniyle fiziken yapılamayan saha ziyaretleri online olarak gerçekleştirildi.

SAHA DEĞERLENDİRMELERİ TAMAMLANDI

KSO İş Geliştirme Sorumlusu Çevre Yüksek Mühendisi Aynur Hacıfettahoğlu, Kocaeli Çevre veŞehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yüksek Mühendisi Aytuğ Tekbaş ve Maden Mühendisi Ümmühan Safter, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Mühendisi Leyla Yakut ile Kimya Yüksek Mühendisi Kamil Doğan Aktürk, İZAYDAŞ Çevre Yüksek Mühendisi Aysun Saraç, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Çevre Müdürü Funda Yılmaz ile Çevre Mühendisi Salih Kuru ve TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çevre Mühendisi Volkan Can'dan oluşan uzman saha değerlendirme ekibinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sona erdi.

ÇEVRE VE SEKTÖR ÖDÜLLERİ

Saha ekibi son değerlendirme toplantısını KSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Tüm Türkiye'ye açık olan organizasyon için bundan sonraki süreç jüri ekibi tarafından ödül alacakların tespiti ve ödül organizasyon tarihinin netleşmesi olarak devam edecek. Organizasyonda büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde çevre ödüllerinin yanı sıra otomotiv, otomotiv tedarik, kimya, gıda, metal, makine ile enerji gibi ana sektörler başlıklarında da ödüller verilecek.

SÖZ SIRASI JÜRİDE

'Çevre Ödülü' ve 'Sektör Ödülleri'ni alacak firmaları ise; Kocaeli Sanayi Odası, T.C. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, T.C. Kocaeli Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İZAYDAŞ, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve TEMA Vakfı'nın yönetim kadrosundan oluşan jüri üyeleri belirleyecek.