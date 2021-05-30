Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı! Yağışlar birçok bölgede etkili olacak

İZMİR, İSTANBUL VE ANKARA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Kuvvetli sağanak yağışların İzmir, İstanbul ve Ankara'da da etkili olması bekleniyor. Yetkililer yaptıkları uyarılarda vatandaşlardan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi. 3 gün yağışların etkisinde kalacak olan İzmir, İstanbul ve Ankara'da, perşembe gününden itibaren güneşli bir hava bekleniyor.