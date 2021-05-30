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Giriş Tarihi: 30.5.2021 19:58 Son Güncelleme: 30.5.2021 20:02

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Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı! Yağışlar birçok bölgede etkili olacak

1 haftalık haritasını paylaştı. Geçen hafta etkili olan sağanak yağışlar bu hafta da etkisini sürdürecek. Yağışlar özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günü yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. Yarın Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok bölge için kuvvetli öngörülüyor. Yetkililer yaptıkları açıklamalar ile vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Öte yandan , ve için de 3 gün boyunca sağanak yağış uyarısı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs - 6 Haziran arasına ilişkin hava durumu raporu paylaşıldı. Haftalık hava durumu raparona göre hava saıcaklıklarının, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin edildi.

YAĞIŞLAR 3 GÜN ETKİLİ OLACAK

Yarın başlayacak olan sağanak yağışlar başta Marmara Bölgesi olmak üzere Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de etkili olacak. Yağışlar önümüzdeki 3 gün boyunca sürecek ve çarşamba gününden sonra yurdun büyük bir bölümünü terk edecek.

İZMİR, İSTANBUL VE ANKARA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Kuvvetli sağanak yağışların İzmir, İstanbul ve Ankara'da da etkili olması bekleniyor. Yetkililer yaptıkları uyarılarda vatandaşlardan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi. 3 gün yağışların etkisinde kalacak olan İzmir, İstanbul ve Ankara'da, perşembe gününden itibaren güneşli bir hava bekleniyor.

YAĞIŞLAR KARADENİZ'DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Perşembe gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünü terk edecek olan yağışlar Karadeniz'de etkisini sürdürmeye devam edecek. Doğu Karadeniz ile Karabük, Kastamonu ve Tokat'ta hafif sağanak yağış etkili olacak.

SON İŞ GÜNÜNDE 10 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Yağışlar cuma günü belli yerlerde etkisini gösterecek. Cuma günü Niğde başta olmak üzere; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta sağanak yağış etkili olacak.

ŞANLIURFA'DA SICAKLIK 36 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Öte yandan Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da güneşli hava etkili olurken Şanlıurfa'da sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak.

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Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı! Yağışlar birçok bölgede etkili olacak
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