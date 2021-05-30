Milli Piyango Online bilet sorgulama 29 Mayıs: Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 29 Mayıs 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları ile dün sona erdi. Milli Piyango Online tarafından her ayın 9'u, 19'u ve 29'u olmak üzere, toplamda üç gün gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları, amorti ile büyük ikramiye kazanan numaralar ve 29 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 29 MAYIS 2021 MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

29 Mayıs Milli Piyango çekilişi dün Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 15.30'da başladı. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 17.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden yapılan çekilişle belli oldu ve Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye miktarı ise tam tamına 4 milyon TL!