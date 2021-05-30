Milli Piyango Online bilet sorgulama 29 Mayıs: Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 29 Mayıs 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları ile dün sona erdi. Milli Piyango Online tarafından her ayın 9'u, 19'u ve 29'u olmak üzere, toplamda üç gün gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları, amorti ile büyük ikramiye kazanan numaralar ve 29 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!
29 Mayıs Milli Piyango çekilişi dün Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 15.30'da başladı. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 17.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden yapılan çekilişle belli oldu ve Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye miktarı ise tam tamına 4 milyon TL!
4000000 TL Kazanan Numara
337185
100000 TL Kazanan Numara
546720
Amorti
4 ve 7
Milli Piyango çekilişi sonuçları bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de! aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak Milli Piyango sonucu MPİ bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association (WLA)) üyesi olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa veriyor.
Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişlerimiz, millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.