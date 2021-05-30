SON DAKİKA

Devreden büyük ikramiyeyle beraber 158 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye için Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli olacak. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar online ortam ve bayiler üzerinden biletlerini doldurmuştu. Bu noktada "29 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları çekiliş saatinin yaklaşmasıyla beraber gündeme taşındı. İşte MPİ ile 29 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı…
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da canlı olarak gerçekleştirilecek.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle: Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarında.