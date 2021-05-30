Piyasaya sürülecekti! İki ton sahte içki ele geçirdiler!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir İlçesi'nde bulunan bir adrese sahte içki operasyonu düzenledi.Bir kişi gözaltına alındı.

Satılarak piyasaya sürülmeye hazırlanan sahte içkilerin imalatının yapıldığı ve baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda toplam iki ton 162 litre sahte içki ele geçirildi. Şişelere doldurularak satışa hazır hale getirilen sahte içkilerin yanı sıra adreste ayrıca 18 bin içki şişesi etiketi, 900 içki şişesi kapağı, 550 boş içki şişesi ve 80 adet 30 litrelik boş bidon da bulundu.