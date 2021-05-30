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Giriş Tarihi: 30.5.2021 14:27

Piyasaya sürülecekti! İki ton sahte içki ele geçirdiler!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Piyasaya sürülecekti! İki ton sahte içki ele geçirdiler!

’da sahte içki imal edilen bir adreste piyasaya sürülmeye hazırlanan iki tonu aşkın sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir İlçesi'nde bulunan bir adrese sahte içki operasyonu düzenledi.Bir kişi gözaltına alındı.

Satılarak piyasaya sürülmeye hazırlanan sahte içkilerin imalatının yapıldığı ve baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda toplam iki ton 162 litre sahte içki ele geçirildi. Şişelere doldurularak satışa hazır hale getirilen sahte içkilerin yanı sıra adreste ayrıca 18 bin içki şişesi etiketi, 900 içki şişesi kapağı, 550 boş içki şişesi ve 80 adet 30 litrelik boş bidon da bulundu.

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Piyasaya sürülecekti! İki ton sahte içki ele geçirdiler!
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