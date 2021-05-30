Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

"UZAKLAŞTIRMAYI KALDIRMAZSAN ÇOCUKLARI ÖLDÜRECEĞİM DEMİŞ"

Açıklamalarına devam eden Aydın, "Yarın da tekrar cezaevine girecekmiş. O zaten bıçağını önceden büyük kızının önünde hazırlamış. Bundan 3 ay önce eşinin başına silah dayamış ama ateş almamış. Sonra uzaklaştırma almış. Bu sefer de 'Uzaklaştırmayı kaldırmazsan çocukları öldüreceğim.' demiş." diye konuştu.