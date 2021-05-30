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Giriş Tarihi: 30.5.2021 13:44

'dan acı haber: Ağabey de öldü

DHA
Samsun'dan acı haber: Ağabey de öldü

'un ilçesinde samanlıkta elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybeden Kezban Kılıç’ı (25), kurtarmaya çalıştığı sırada akıma kapılması sonucu ağır yaralanan ağabeyi Mesut Kılıç (27), tedavi gördüğü hastanede, 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Acı haberi alan ailesi, sinir krizleri geçirdi...

Acı olay, 22 Mayıs'ta ilçeye bağlı Yağınözü Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yanındaki samanlıkta elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan Kezban Kılıç, bir anda yere yığıldı. Kardeşine yardım etmeye çalışan Mesut Kılıç da akıma kapılarak yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kezban Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Mesut Kılıç ise ilk müdahalesinin ardından Samsun'da özel bir hastaneye kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Mesut Kılıç, 8 gün süren tedavisinde tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak, bugün hayatını kaybetti.

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Samsun'dan acı haber: Ağabey de öldü
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