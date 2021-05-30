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Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 30 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru
Giriş Tarihi: 30.5.2021 18:49

sonuçları açıklandı mı? ile 30 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 30 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru

(MPİ) ile ortaklığında haftanın 2 günü - ortak canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen sonuçları bugün (30 Mayıs 2021 Pazar) şans oyunu severler için bir kez daha çekilecek. Oyunun canlı çekilişine dahil olmak isteyenler üzerinde dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaralarla bilet sorgulama yapmak isteyerek şanslı numaralara ilişkin açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 30 Mayıs çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ sorgulama motoru.

"Şans Topu sonuçları" her hafta Çarşamba ve Pazar günleri MP TV - Youtube canlı yayında yapılan canlı çekilişle belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde bugün yapılan canlı çekilişe Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler 30 Mayıs MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (30 MAYIS)

Milli Piyango Online 30 Mayıs 2021 Pazar günü çekilen Şans Topu sonuçları ile şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 30 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru
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