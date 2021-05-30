Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 30 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru

"Şans Topu sonuçları" her hafta Çarşamba ve Pazar günleri MP TV - Youtube canlı yayında yapılan canlı çekilişle belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde bugün yapılan canlı çekilişe Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler 30 Mayıs MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (30 MAYIS)

Milli Piyango Online 30 Mayıs 2021 Pazar günü çekilen Şans Topu sonuçları ile şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;