Sarı, Genç ailesinin 28 yıllık acısını paylaştı

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 günü evinin ırkçı saldırganlar tarafından kundaklandığı faciada iki kızı, iki torunu ve yeğenini kaybeden Mevlüde Genç'i ziyaret eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Genç ailesinin 28 yıldır dinmeyen acılarını paylaştı. Başkan Sarı'ya ziyarette, Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkan Vekili Özcan Gür, Başkan Başdanışmanı Ahmet Yenihan, MHP Taşova İlçe Başkanı Aslan Berber, Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muammer Tufanoğlu ve Emekli Eğitimci Şevki Canlı eşlik etti.

Memleketleri Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünden Almanya'ya gidip orada yeni bir yaşam kurmaya çalışırken hafızalarında derin yaralar açan facia gecesi olanları anlatan Mevlüde Genç, "Almanya da ki evimize molotof atmışlar. Çıkan yangında iki kızımı, iki torunumu ve bir yeğenimi kaybettim. Allah bu acıyı kimseye vermesin" diye konuştu.

ALMANYA CUMHURBAŞKANINA: "GENÇLERİ BİRBİRİNE DÜŞMAN ETMEMEMİZ LAZIM"

İnancı ve faciada kaybettiği kızları Gülsüm (27), Hatice (18), torunları Hülya (9) ve Saime'nin (4) ve yeğeni Gülistan'ın hatıralarıyla yaşama tutunduğunu anlatan 80 yaşındaki Genç, her yıl düzenlenen anma etkinliklerinde Alman yetkililerle çok defa bir araya geldiklerine değindi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile yaptığı görüşmeyi de şu sözlerle aktardı; "Ben şehit annesi olarak büyüğüm. Sizde Almanya'nın Cumhurbaşkanı olarak büyüksün. İkimize çok görev düşüyor. Gençleri sokaklardan toplamamız, birbirine düşman etmememiz lazım. Bu çocuklar bizim. Arkaya bakmayıp yeni bir sayfa açsınlar diye konuştum."

Saldırıyı düzenleyenler haricinde kimseye düşmanlığı olmadığını yineleyen Genç, "Türkiye doğduğum yer oldu. Almanya'da doyduğum yer oldu. Çocuklarımı yetiştirdim orada. Almanya'da Türkler olarak üçüncü, dördüncü nesle girdik. 'Çocuklarımız birbirine düşman olmasın, yan gözle bakmasın' diye mesajlar verdim" şeklinde konuştu.

BAŞKAN SARI, GENÇ AİLESİNİ EVLERİNDE ZİYARET ETTİ

Mevlüde ve Durmuş Genç çiftini köylerinde ziyaret eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, saldırıda hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Sarı, Solingen'deki üzüntü verici facia gibi olayların bir daha yaşanmaması için ellerinden gelen gayreti sürdüreceklerini söyledi.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AYDIN, GENÇ AİLESİ İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ

Mevlüde Genç ile görüntülü görüşme gerçekleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın da acılarını paylaştığı aileye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletti. Aydın, dünyanın neresinde olursa olsun MHP'nin tüm varlığıyla soydaşların yanında olduğunu bildirdi.