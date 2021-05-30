Sıcaktan bunalan oraya koşuyor! İşte Antalya’nın gizli cenneti!

Her yıl yaz ayında hayvancılık yapan ailesi ile birlikte Sülek Yaylasına geldiklerini, yaz boşunca 3-4 yayla değiştirdiklerini söyleyen Mutlu, " Yaz döneminin tamamı yaylalarda geçtiği için Manavgat'a gidemiyoruz. İnsanlar Side'de yaz ayında ılık deniz suyunda yüzerlerken biz ise Sülek Yaylasında bulunan Dipsiz gölün buz gibi sularında yüzüyoruz. Hem yayla havası alıyoruz hem de dipsiz gölün serin sularına girerek yüzmenin keyfini yaşıyoruz. Gölün suyu çok soğuk. Suya girince insanın bedeni titriyor. Buna rağmen yüzmenin keyfini yaşıyoruz" diye konuştu.