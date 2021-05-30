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Giriş Tarihi: 30.5.2021 12:39 Son Güncelleme: 30.5.2021 13:37

Sıcaktan bunalan oraya koşuyor! İşte ’nın gizli cenneti!

İHA
Sıcaktan bunalan oraya koşuyor! İşte Antalya’nın gizli cenneti!

'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, 1702 metre rakımda bulunan 'e girerek serinliyor. Ziyaretçiler, “Gölün suyu çok soğuk. Suya girince insanın bedeni titriyor” diyor...

Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan Göktepe Sülekler Yaylası'ndaki göl, doğal güzelliğiyle de görenlerin ilgisini çekiyor.
Nilüfer çiçekleriyle fotoğraf meraklılarının da gözdesi olan gölde vatandaşlar yürüyüş yapıp, balık tutuyor.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar göle girerek, serinliyor. Gölde yüzme keyfi yaşayan Hadi Mutlu, herkesin tatile denize giderken kendilerinin de yaylaya gelerek göle girdiğini belirtti.

Gölün oldukça berrak olduğunu kaydeden Çınar, gölde yüzmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Her yıl yaz ayında hayvancılık yapan ailesi ile birlikte Sülek Yaylasına geldiklerini, yaz boşunca 3-4 yayla değiştirdiklerini söyleyen Mutlu, " Yaz döneminin tamamı yaylalarda geçtiği için Manavgat'a gidemiyoruz. İnsanlar Side'de yaz ayında ılık deniz suyunda yüzerlerken biz ise Sülek Yaylasında bulunan Dipsiz gölün buz gibi sularında yüzüyoruz. Hem yayla havası alıyoruz hem de dipsiz gölün serin sularına girerek yüzmenin keyfini yaşıyoruz. Gölün suyu çok soğuk. Suya girince insanın bedeni titriyor. Buna rağmen yüzmenin keyfini yaşıyoruz" diye konuştu.


Manavgat'ın Karacalar Sülek Mahallesinden Sülek Yaylasına çıkan Ahmet Arı ise, her yıl yaz ayında hayvanlarını otlatmak için Sülek Yaylasına çıktıklarını söyledi.

Arı, "Yaylamızın içinde yer alan Dipsiz gölde serinleyerek yüzüyoruz. Denize gitmesek de bizim için fark etmiyor. Çünkü hem yaylada olmanın keyfini hem de su soğuk olmasına rağmen yüzmenin keyfini yaşıyoruz. İstediğimiz zaman gölün serin sularında serinliyoruz"
dedi.

Torosların kuzey yamaçlarında bulunan ve 72 metre derinliği kadar ulaşan gölde, alabalık ve aynalı sazan gibi balık türleri yaşıyor. Doğal güzelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çeken Dipsiz Göl'ün çevresi bahar aylarında rengarenk çiçeklerle süsleniyor.

Gölün, sızıntılar ile beslenen mavi suyu, her mevsim aynı berraklıkta kalmayı başarıyor.

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Sıcaktan bunalan oraya koşuyor! İşte Antalya’nın gizli cenneti!
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