Silah OSB yatırımcının cazibe merkezi oluyor

Savunma sanayi alanında üretilen mühimmat ve silah teçhizatına destek vermek amacıyla Türkiye'de bir ilk olarak 500 dönüm arazi üzerine kurulan Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, bünyesinde toplamda 51 adet parsel bulunduruyor. Şuana kadar bu parsellerden 22 tanesinin firmalara tahsisi yapıldı. 12 firma ile ön anlaşma yapılırken, bir diğer 13 parselde savunma sanayine destek sağlayacak olan yatırımcı firmasını bekliyor.

5 FİRMA ŞU ANDA AKTİF ÜRETİM YAPIYOR

Silah OSB içerisinde şu ana kadar 5 firma aktif şekilde üretim yapıyor. Bir firma inşaat çalışmasını sürdürürken, 4 firmanın da kısa süre içerisinde inşaat çalışmasına başlayacağı belirtildi. Ankara ve civar bölgelere yakın olması nedeniyle cazibe merkezi olan bölgede, faaliyet gösteren firmalar savunma sanayi alanındaki ürünleriyle önemli gelişme sağlıyor.

5. DERECE TEŞVİK BÖLGESİNDE YER ALIYOR

Toplamda hali hazırdaki işletmelerde 360 kişi istihdam ediliyor. Bu yıl içerisinde 2021 yılı sonunda hedef 500 olması bekleniyor. Faaliyete geçecek firmalarla birlikte istihdam hedefi bin kişi olması bekleniyor. Bölge aynı zamanda da beşinci derece teşvik bölgesinde bulunuyor. OSB yönetimi tarafından ilk olarak arsa tahsisi yapılıyor, üretime geçtikten sonra arazinin satışı yapılıyor.