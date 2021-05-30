Sivas'ta korkunç kaza! Karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı

EŞİYLE BİRLİKTE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada sürücü Mustafa ile birlikte eşi Hatun Aydın (51) olay yerinde hayatını kaybederken, S.A. (32), E.A. (4), K.K.A. (7) ve Y.A. (2) ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zara Devlet Hastanesi'ne, hayati tehlikesi olan Y.D. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.