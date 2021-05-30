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Giriş Tarihi: 30.5.2021 23:09

'ta korkunç ! Karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ta korkunç kaza! Karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı

'ın Zara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrildiği karı- koca yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşimli köyü Gürlevik mezrası yakınlarında meydana geldi. Mustafa Aydın (65) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

EŞİYLE BİRLİKTE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada sürücü Mustafa ile birlikte eşi Hatun Aydın (51) olay yerinde hayatını kaybederken, S.A. (32), E.A. (4), K.K.A. (7) ve Y.A. (2) ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zara Devlet Hastanesi'ne, hayati tehlikesi olan Y.D. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Mustafa ve eşi Hatun Aydın'ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Zara Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas'ta korkunç kaza! Karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
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