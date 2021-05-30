SON DAKİKA! Dövülen kadını kurtarırken öldürülmüştü! Kadının ifadesi acılı aileyi yıktı...

'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'

Her gün oğlunun mezarına ziyarete gelen eski milli boksör baba Turhan Çumralıgil, hüznü ve gururu birlikte yaşıyor. Oğlunun yapması gereken bir hareketi yaptığını belirten Çumralıgil, "Oğlum olmasını gerekeni yaptı ama maalesef hayatını kaybetti. Üzülüyoruz. Oğlumla gurur duyuyorum. Bazı duyduklarımız aile olarak bizim canımızı sıkıyor. Özellikle kurtarılan kadının olaydan sonra söylediği çelişkili ifadeler bizi üzüyor. Olayla bir alakasının olmadığını söylüyor. Peki benim oğlum kimi kurtarmaya çalıştı? Bu ifadelerini kendisine yakıştıramadım. Yaralı Dündar ve tanıkların ifadeleri ortada. Kadınların bu olaya sahip çıkması lazım. Yoksa ne olacak kadınların hali? Ben kadınların namına üzülüyorum. Kadına vurulunca yardım etmeyelim mi? İnsanlık, delikanlılık bunu gerektirir." dedi.