Son dakika | Eski eşi hayatını zindana çevirdi: "Ölmek istemiyorum ne olur kurtarın"

Bu yüzden ailemle de aram bozuldu. Hakkında uzaklaştırma kararı çıktı ama bunu da ihlal ediyor. Bana ölüm tehdidi mesajı atıyor. 'Sana hayatı zindan edeceğim, yüzüne kezzap dökeceğim. Sadece senin değil tüm ailenin hayatını karartacağım' diye mesajlar atıyor. Bana ait fotoğraflarla sosyal medya hesabı açıp, 'Bunlar dolandırıcı, annesi-babası dolandırıcı' diye iftiralar atıyor.

Bana ait olan fotoğrafları iznim olmadan kullanıyor. Yeni bir hayat kurmak, yoluma devam etmek istiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Çok korkuyorum. Ölmek, öldürülmek istemiyorum. Ne olur bu adamı benden uzaklaştırın.