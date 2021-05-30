SON DAKİKA HABERİ | Taksim Meydanı karıştı! Özel Harekat düğmeye bastı!

Son dakika... İddiaya göre dün Taksim Meydanı'nda oturup sohbet eden 2 turist ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü.