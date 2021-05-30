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Giriş Tarihi: 30.5.2021 10:02

| Kan donduran vahşet: Karısını 25 yerinden bıçakladı

SON DAKİKA | Kan donduran vahşet: Karısını 25 yerinden bıçakladı

haber: 'un Bafra ilçesinde karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika:Samsun'da yaşanan vahşet, sabah saat 04.30 sıralarında Emirefendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alahattin Koçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Y. (36) ve eşi Kamile Y. (33) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Faruk Y., 2 çocuk annesi eşi Kamile Y.'yi bıçakladı. Sesleri duyan komşuları polise ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan koca ise polis ekiplerince Alpaslan Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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SON DAKİKA | Kan donduran vahşet: Karısını 25 yerinden bıçakladı
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