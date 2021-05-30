SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı! İstanbul ve birçok ilde sağanak yağışlar geliyor

Son dakika haberi... Meteoroloji'den yurt geneline ilişkin hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Hafta içi beklenen sıcaklık değerlerini haritalı olarak paylaşan Meteoroloji, sıcaklıkların Batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, Doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. Meteoroloji, Salı gününü işaret ederek bu tarihten itibaren Batı bölgelerinde 2 ila 4 derecelik düşüşler görüleceğini ve sağanak yağış beklendiğini kaydetti.

İSTANBUL VE BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ KAPIDA

Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritasına göre, Pazartesi itibarı ile başlayacak sağanak yağışlar, hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Yağışlar, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde etkili olacak.

İşte, Meteoroloji'nin beş günlük tahmin haritası;