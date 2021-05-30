SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı! İstanbul ve birçok ilde sağanak yağışlar geliyor

Son dakika haberi... Meteoroloji'den yurt geneline ilişkin hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Hafta içi beklenen sıcaklık değerlerini haritalı olarak paylaşan Meteoroloji, sıcaklıkların Batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, Doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. Meteoroloji, Salı gününü işaret ederek bu tarihten itibaren Batı bölgelerinde 2 ila 4 derecelik düşüşler görüleceğini ve sağanak yağış beklendiğini kaydetti.
Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritasına göre, Pazartesi itibarı ile başlayacak sağanak yağışlar, hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Yağışlar, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde etkili olacak.
İşte, Meteoroloji'nin beş günlük tahmin haritası;
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Batı ve iç kesimlerde genellikle batılı ve kuzeybatılı, Akdeniz bölgesinde güneyli; doğu kesimlerde ise güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Göller Yöresinde yer yer güneybatılı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne ile Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, gece saatlerinde Sakarya ve Bilecik ile Bursa'nın güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Toroslar'ın, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Bayburt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
HAFTA İÇİ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, YAĞIŞ GELİYOR
Hava sıcaklıklarının Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seydereceği tahmin ediliyor. Salı gününden itibaren Batıdan başlayarak sıcaklıkların azalacağı, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor.
İşte, hafta içi beklenen sıcaklıklar...
31 Mayıs Pazartesi