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Giriş Tarihi: 30.5.2021 15:38 Son Güncelleme: 30.5.2021 16:34

Sosyal medya aşkı kabusu oldu! Genç kızı baba evine götürdü, sopalarla dayak yedi!

İHA
Sosyal medya aşkı kabusu oldu! Genç kızı baba evine götürdü, sopalarla dayak yedi!

'da yaşayan M.K. isimli genç kız, sosyal medyadan tanıştığı G.D.'ye kaçtı. İzmir'de ikamet eden G.D., genç kızın ailesini arayıp iletişime geçtikten sonra M.K.'yı alarak Samsun'a ailesinin yanına götürdü. Ne var ki 'el öpme' ziyaretiyle barışacaklarını düşünen G.D., hiç beklemediği bir tuzakla karşılaştı.

Olay, Samsun'un İkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki G.D., Samsun'da yaşayan ve sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu 24 yaşındaki M.K. adlı genç kızın İzmir'e yanına kaçması üzerine kızın ailesi ile bağlantıya geçti.

Kız tarafı G.D.'ye birlikte Samsun'a gelip konuşmalarını istediler. Bu sabah kendisine kaçan M.K. adlı genç kız ile birlikte Samsun'a gelen G.D., kızın baba evinde saldırıya uğradı.

Bezbol sopası ile kendisine 15 kişinin saldırdığını söyleyen G.D. evden kaçarak canını kurtardı. Kanlar içinde kalan ve yürüyerek kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden G.D. hastanede tedavi altına alındı.

G.D., " Sosyal medya aracılığıyla M.K ile tanışıp arkadaş olduk. Kız benim yanıma İzmir'e kaçtı. Ailesi konuşmak için bize Samsun'a çağırdı. Birlikte bu sabah geldik. Samsun'a geldikten bir saat sonra kızın baba evinde yaklaşık 15 kişi bezbol sopaları ile bana saldırdı. Şikayetçiyim" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sosyal medya aşkı kabusu oldu! Genç kızı baba evine götürdü, sopalarla dayak yedi!
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