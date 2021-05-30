Sosyal medya aşkı kabusu oldu! Genç kızı baba evine götürdü, sopalarla dayak yedi!

G.D., " Sosyal medya aracılığıyla M.K ile tanışıp arkadaş olduk. Kız benim yanıma İzmir'e kaçtı. Ailesi konuşmak için bize Samsun'a çağırdı. Birlikte bu sabah geldik. Samsun'a geldikten bir saat sonra kızın baba evinde yaklaşık 15 kişi bezbol sopaları ile bana saldırdı. Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kendisine kaçan kızı geri götürmek istedi. Öfkeli aile beyzbol sopasıyla saldırdı | Video