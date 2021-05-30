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Giriş Tarihi: 30.5.2021 15:42 Son Güncelleme: 30.5.2021 15:43

ve ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açılır mı? Spor salonları açıldı mı?

Spor salonları ve yüzme havuzları ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açılır mı? Spor salonları açıldı mı?

Özellikle işletme sahipleri merakla 1 Haziran sonrasında spor salonlarının akıbetini merak ediyor. Bilindiği üzere koronavirüs önlemleri kapsamında birçok işletmenin hizmet vermesi kısıtlanmıştı. Kademeli normalleşme süreci kapsamında gözler yayımlanacak olan yeni genelgeye çevrildi. Buna göre; “ ve açıldı mı, ne zaman açılacak, 1 Haziran’dan sonra açılacak mı?” gibi birçok soru gündeme taşındı. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, bu işletmelerin 1 Haziran'dan sonra maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılması bekleniyor. Buna göre; Yüzme havuzları ve Spor salonları ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin son gelişmeler…

Kademeli normalleşmenin ikinci adımı 1 Haziran itibarıyla atılıyor. Bu kapsamda bir süredir hizmet veremeyen yüzme havuzları spor salonlarının açılıp açılmayacağı konusundaki gelişmeler için gözler yeni normalleşme genelgesine çevrildi. Bu kapsamda "Spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açılacak mı?" soruları gündeme taşındı. Henüz resmi bir açıklama bulunmazken 1 Haziran'ın ardından birçok işyerinin açılacağı iddiaları konuşuluyor. Peki, Spor salonları ve yüzme havuzları ne zaman açılacak? İşte detaylar…

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Haziran'da kademeli normalleşmenin sona ermesi ile beraber spor salonlarının da açılması bekleniyor.

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Spor salonları ve yüzme havuzları ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açılır mı? Spor salonları açıldı mı?
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