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Giriş Tarihi: 30.5.2021 23:34 Son Güncelleme: 30.5.2021 23:34

sonuçları son dakika belli oldu! ile 30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama motoru

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama motoru

sonuçları” haftalık düzende 3 gün yapılan - canlı yayınında yapılan canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenerek, şans oyunu severlere duyuruluyor. (MPİ) ile ortaklığında yapılan sonrasında 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin kazandığı oyunda peş peşe gelen devirler sonrasında büyük ikramiye tutarı 20 Milyon TL’yi aşmış durumda. Bu ikramiyeyi kazanmak isteyerek ve MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek için açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV ile Youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (30 Mayıs 2021 Pazar) şans oyunu severler için belirlendi. Haftanın 3 günü yapılan çekilişle büyük ikramiye talihlisini arayan oyunun bu hafta kazananı olmak isteyerek Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar, kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek 30 Mayıs MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (30 MAYIS)

Milli Piyango Online aracılığıyla 30 Mayıs MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 30 Mayıs Süper Loto sonuçları: 47 - 45 - 20 - 46 - 25 - 35


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;





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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama motoru
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