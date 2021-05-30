Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV ile Youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (30 Mayıs 2021 Pazar) şans oyunu severler için belirlendi. Haftanın 3 günü yapılan çekilişle büyük ikramiye talihlisini arayan oyunun bu hafta kazananı olmak isteyerek Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar, kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek 30 Mayıs MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (30 MAYIS)

Milli Piyango Online aracılığıyla 30 Mayıs MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;