Taksideki kadınla tartıştı, sürücüye kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada!

Olay ise çevrede yaşayan vatandaşların cep telefonları görüntülerine yansıdı. Olay, Muratpaşa İlçesi Güllük Caddesi üzerinde gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntüde, bir şahsın önce ticari taksi içerisinde bulunan kadınla tartıştığı görülüyor. Şahıs daha sonra ticari taksi sürücüsü ile tartışmaya başlıyor.
Yaşanan tartışma sonrasında şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile ticari taksi sürücüsünün üzerine 4 el kurşun sıkıyor. Aldığı kurşun darbeleriyle yaralanan ticari taksi sürücüsü ise şahsın dikkatini dağıtmak için yolda bulduğu dubayı üzerine doğru attı.
VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIK İÇİNDE İZLEDİ
Dikkati dağılan şahıs, ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Taksi sürücüsü ise ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dehşet anlarını görüntüleyen vatandaşlar ise, "polisi ara polisi ara" demesi görüntülere yansıdı.