Taksideki kadınla tartıştı, sürücüye kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada!

Olay ise çevrede yaşayan vatandaşların cep telefonları görüntülerine yansıdı. Olay, Muratpaşa İlçesi Güllük Caddesi üzerinde gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntüde, bir şahsın önce ticari taksi içerisinde bulunan kadınla tartıştığı görülüyor. Şahıs daha sonra ticari taksi sürücüsü ile tartışmaya başlıyor.