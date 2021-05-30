Tatil köyleri ve oteller açık mı, yasak var mı? 1 Haziran sonrasında tatil köyleri, oteller ve pansiyonlar açık mı ve rezervasyon yaptırılabilir mi?

OTELLER AÇIK MI, REZERVASYON YAPTIRILABİLİR Mİ?

Hali hazırda pansiyonlar, tatil köyleri ve oteller için bir yasak durumu bulunmuyor. Buna karşın, Kabine Toplantısı ile beraber turizm sektörü için de yeni kararlar alınması bekleniyor. Detaylari için sabah.com.tr'yi takip edin.

KABİNE'DE HANGİ KARARLAR ALINACAK?

Esnaf heyecanla hazırlıklarını yaparken; kafe-restoran ve diğer işletmelerin çalışma saatleri de merak ediliyor. Başkan Erdoğan kabine toplantısı kararlarını yarın millete sesleniş konuşması ile duyuracak. Öte yandan; halı sahaların açılması, düğünlerin yapılması gibi konularda gündemde.