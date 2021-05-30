Tin Suresi Okunuşu ve Anlamı - Tin Suresi Arapça Türkçe Oku, Meali ve Faziletleri

Tin Suresi, 8 ayettir. Mekke döneminde nazil olmuş ve adını ilk ayette yer alan, incir anlamına gelen ''Tin'' kelimesinden almıştır. Surede temel olarak, hüküm verenlerin en üstününün Allah (C.C) olduğuna vurgu yapılırken, iman edenler ve iyi işler yapanlardan övgülerle söz edilmiştir. İnsanın yüksek değerine de vurgu yapılıştır. Tin Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, meali, fazileti ve tefsirine dair günümüzde sıkça araştırmalar yapılmaktadır. Bu sureyi okumak ve ezberlemek isteyenler için ayrıntılara haberimizde yer verdik.

Tin Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vettiyni vezzeytuni

2- Ve turi siyniyne

3- Ve hazelbeledil'emiyni

4- Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin

5- Sümme redednahü esfele safiliyne

6- İllelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun

7- Fema yukezzibuke ba'du biddiin

8- Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn

Tin Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Andolsun o incire, o zeytine,

2- Sinin (Sina) dağına

3- ve bu güvenli beldeye ki,

4- Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

5- Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık.

6- Ancak iman edip yararlı işler yapan kimseler başka; onlar için kesilmez bir mükafat vardır.

7- O halde artık sana dini ne yalanlatabilir?

8- Allah hakimlerin hakimi değil mi?

TİN SURESİ KONUSU NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan diğer surelerde olduğu gibi bu surede de çok mühim bilgilere yer verilmiştir. Tin Suresinde; bazı önemli varlıklar üzerine yemin değilmiş, insanın yüksek değerinden bahsedilmiştir. Kötü ahlakın ise insanın yüksek değerini düşürdüğünden söz edilmiştir. İman edenler ve güzel işler yapanlardan övgü ile bahsedilirken, hesap gününü yalanlayanla ise şiddetle kınanmıştır. Hüküm verenlerin en üstününün Allah (C.C) olduğuna da vurgu yapılmıştır.

TİN SURESİ NUZÜL

Tin Suresi, mushafta doksan beşinci sırada yer almıştır. İniş sırasına göre ise yirmi sekizinci sure olma özelliğini taşımaktadır. Buruc suresinden sonra, Kureyş suresinden önce Mekke döneminde nazil olmuştur.

TİN SURESİ FAZİLETLERİ

Tin Suresi faziletleri de günümüzde en çok merak edilen konulardan birisidir. Bu sureyi okuyarak faziletlerinden faydalanmak isteyenler hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göz atmaktadır. Bazı kaynaklarda Tin suresi fazileti ile ilgili çeşitli bilgiler yer alır. Tin Suresi faziletleri şöyle;

Yatsı namazında Tîn sûresini okuduğu rivayet edilen Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "ve't-Tîn ve'z-zeytûn sûresini okuyup, 'Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir?' meâlindeki âyete gelen kimse, 'Evet, öyledir, ben O'na gönülden bağlananlardanım' desin" (Tirmizî, "Tefsîr", 95). Bazı tefsirlerde yer alan, "Allah, Tîn sûresini okuyan kimseye dünyada kaldığı sürece âfiyet ve güçlü imandan oluşan iki özellik verir, öldüğünde de bu sûreyi okuyanların sayısı kadar sevap ihsan eder" meâlindeki hadisin (Zemahşerî, VI, 402; Beyzâvî, IV, 432) mevzû olduğu kaydedilmiştir

Ezberlemek İsteyenler İçin Diğer Sureler Şöyle;

Ayetel Kürsi

Fatiha Suresi

Felak Suresi

Fetih Suresi

Nas Suresi

Kadir Suresi

Tebbet Suresi

Fil Suresi

Duha Suresi

Yasin Suresi

Vakıa Suresi

Mülk Suresi

İnşirah Suresi

Maun Suresi

Haşr Suresi