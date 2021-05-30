Türk öğretmen Rum okulunun hikâyesini yazdı

Rum lisesinin kuruluşundan önce dernekleşme ve üç farklı isimle başlayan yolculuğun günümüze kadar uzanan hikayesi de anlatılıyor. Osmanlı'da Rum olma bilincini koruyan okulun, Rum vatandaşların bürokrasideki etkinliğini de gözler önüne seriyor. Kitabın Rumca baskısı Yunanistan'da da okurlara sunulacak.

Zoğrafyon Rum Lisesi'nde uzun yıllardır görev yapan Özcan Şabudak, okulun tarihi sürecini anlatan önemli bir kitap hazırladı.

19. YY. İstanbul'da Rum azınlıkların bürokratik ve ticari hayattaki etkinliklerinin yanı sıra, dönemin önemli isimlerini de anlatan çalışmada, Osmanlı döneminde Rumlar, Beyoğlu bölgesi, eğitim, Rum Edebiyat Derneği gibi belli başlı anahtar konu başlıkları üzerinden lisenin ortaya çıkış öyküsündeki arka fon aydınlatılarak Zoğrafyon Rum Lisesinin doğuş süreci aktarılıyor.

Okulun yapılması için önemli bağışta bulunan 19.yüzyılın ünlü bankerlerinden Hristaki Zoğrafos'un da anlatıldığı kitapta, dönemin tarihi gerçekleri ve gelişmelerini takip ederek İstanbul'daki Rum cemaatinin Osmanlı sistemi içindeki etkinliği, organizasyon kapasitesi ve ekonomik yeterliliğini bunun yanı sıra Osmanlı Devleti sınırları içinde etnik ve kültürel bir kimlik olarak Rum olma bilincinin gelişim süreci de ortaya konuluyor.

Kitabın hazırlayan İstanbul Zoğrafyon Rum Lisesi'nin Türk Müdür Baş Yardımcısı Özcan Şabudak, "Türkiye'deki Rum azınlığın yakın geçmişi incelendiğinde Zoğrafyon Rum Lisesi gibi kurumların, doğadaki dev bir çınar ağacının dikildiği topraklara sıkı sıkıya tutunmasını ve canlılığını sağlayan ağaç kökleri gibi oldukları görülmektedir. Bu örnekten hareketle Zoğrafyon Rum Lisesinin koca çınar ağacı gibi olan Rum cemaatinin bu topraklardaki varlığının sebebi olan köklerin bir kısmına denk geldiğini söyleyebiliriz" sözleriyle okulun önemini vurguluyor.