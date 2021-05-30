‘Üç kez içeri girdim, bir daha girerim’

KONYA'DA, Orhan Çumralıgil (35), dayak yiyen A.E.'yi kurtarmaya çalışırken bıçaklanarak öldürülmüş, Dündar Kömürcü (42) ise yaralanmıştı. Olayın ardından katil zanlısı Fatih Özçiftçi (28) ve Yaşar Karadeniz (29) tutuklandı. A.E. ifadesinde olayı şöyle anlattı: "Komşum Yaşar beni yemeğe çağırdı. Evde Fatih de vardı. 5 yaşındaki çocuğumu alıp evlerine gittim. Balkonda alkol alıyorlardı. Yaşar beni öpmeye kalktı. İzin vermeyip itekledim. Beni darp ettiler. İki kişi olaya müdahale etmek istedi. Birbirlerine girdiler. Korkup bahçeye çıktım. Fatih bıçakla dışarı çıkıp '3 kez içeri girdim çıktım. Bir daha girer çıkarım' dedi."