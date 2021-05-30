“Üç Minik Cana Nefes Ol” kampanyası başlatılmıştı! Gün sayıyor...

SMA Tip 1 Hastası üç polis çocuğu Aziz Cemal Kızılkurt (1), Ömer Akif Kaya (9 aylık) ve Beyazıt Eser (3) için başlatılan "Üç Minik Cana Nefes Ol" kampanyasında son aşamaya gelindi.

Amerika'da tedavi olan Aziz Cemal'in ardından Ömer Akif bebek de tedavi biletini almayı başardı. Durumu ağırlaşan Beyazıt Eser ise adeta zamanla yarışıyor.

Beyazıt'ın bekleyecek çok az vakti kaldığını belirten polis memuru baba Şükrü Eser "Beyazıt çok zor durumda... Adeta elektriğe bağlı bir şekilde yaşam mücadekesi veriyor. Nefes almakta büyük problem yaşıyor. Yutkunma yetisini de tam anlamıyla kaybetmek üzere... Tedavi masraflarının karşılanabilmesi için "Beyazıt Yürüyecek" isimli bir yardım kampanyası başlattık. Şu an hedeflenen miktarın yüzde 43'ü tamamlandı. Geriye bir milyon euroluk bir dilim kaldı. Ama bekleyecek çok az zamanımız var. Beyazıt'ın kilosu arttıkça tedavinin de başarı oranı düşüyor" dedi.

BİR NEFES DE SİZ OLUN...

Beyazıt bebeğe nefes olacak onbinlerce kişiden biri olmak için Hatay Valiliği onaylı "TR25 0001 5001 5800 7312 9815 88" numaralı banka hesabına bağışta bulunarak destek olabilirsiniz.