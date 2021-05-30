Üçüzleri ayıran kazada karar çıktı

Antalya'da geçtiğimiz yıl meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan bıçaklı kavgada garsonluk yapan 22 yaşındaki Oğuzhan İzmirlioğlu'nu bıçaklayarak öldüren ve kendi ağabeyi ile birlikte 5 kişiyi yaralayan Azmi Akkurt'un (28) müebbet ve 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay sırasında yanındaki kardeşi Nazım Akkurt ise 'Azmettirme' suçundan beraat etti. Duruşmalarda kaza görüntülerini izlenmesi sırasında Akkurt kardeşler, ölen Oğuzhan İzmirlioğlu'nun kendilerine küfürler savurarak saldırdığını söylemesine anne Ayten İzmirlioğlu, "Benim oğlum işitme engelli ve dilsiz. Dilsiz insan nasıl küfreder" diyerek tepki göstermişti. Mahkeme salonunda derin bir sessizlik yaşanmıştı.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN DAVA AÇILDI

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan ve ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Azmi Akkurt ile 'azmettirmekten' yargılanan kardeşi tutuksuz sanık Nazım Akkurt, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Azmi Akkurt duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, öldürülen Oğuzhan İzmirlioğlu'nun anne ve babası ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıkların avukatı ise müvekkilinin kimseyi öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, olayın tahrik altında meydana geldiğini söyledi.

'PİŞMANIM'

Son sözü sorulan Nazım Akkurt, kimseyi öldürme kastı olmadığını, olayda kendilerinin de ölebileceğini söyledi. Azmi Akkurt ise olayda kendisini savunmak istediğini belirterek, öldürme kastının olmadığını, yaşananlardan dolayı da pişman olduğunu söyledi.

MAHKUM OLDU

Mahkeme heyeti, sanık Azmi Akkurt'u maktul Oğuzhan İzmirlioğlu'na karşı eyleminden dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, sanığa Ozan A. ve ağabeyi Nazım Akkurt'a karşı 'kasten yaralama' suçundan 6'şar yıl, Burak B, Utku Ö. ve Mehmet Y.K'ya karşı 'yaralama' suçundan 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Nazım Akkurt ise 'azmettirme' suçundan beraat etti.

DERS OLSUN

Anne Ayten İzmirlioğlu, Oğuzhan'in üçüz olduğunu söyledi. Üçüzleri doğururken bir aspirin bile kullanmadan büyütüp bugünlere getirdiğini belirterek, "Ben üçüzlerimi 22 yaşına getirdim. Alkollü bir kişi gelip benim evladımı katletti. Topluma ders olsun." dedi.

İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİ 'KÜFREDİP SALDIRDI' DEMİŞTİ

Duruşmalarda mahkeme heyeti olayın görüntülenin tüm taraflar huzurunda izlerken Akkurt kardeşler savunmasında, olay sırasında Oğuzhan İzmirlioğlu'nun kendilerine ağır küfürler ederek saldırdığını söylemişti. Bunun üzerine anne Ayten İzmirlioğlu söz alarak, "Benim oğlum işitme engelli ve dilsiz size nasıl küfreder" diyerek tepki göstermişti.

ÜÇÜZ KARDEŞLER SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Cinayeti, sabah polislerden öğrenen Oğuzhan İzmirlioğlu'nun annesi Ayten, üçüzleri Mete ve Tolga İzmirlioğlu sinir krizi geçirmişti. Adli Tıp Kurumu morgunda cenazeyi teşhis etmeye giren Mete'nin çığlığı yürekleri parçalamıştı. Anne Ayten İzmirlioğlu, "Allah'ım bu nasıl bir acı. Bize sabır ver" diye ağıt yakmıştı.

ALKOLLÜ ŞEKİLDE KAZA YAPMIŞLARDI

Olay 13 Ekim 2020 günü saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Yolu'nda Nazım Akkurt yönetimindeki otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarpmış, kaza sırasında kafede bulunan park halindeki aracın sahibi, kafe sahibi, kafe çalışanları ile otomobil sürücüsü Nazım ve Azmi Akkurt kardeşler arasında kavga çıkmıştı. Kavgada Azmi Akkurt yanındaki bıçakla kafede garson olarak çalışan Oğuzhan İzmirlioğlu, Burak B, Ozan A, Utku Ö. ve Mehmet Y.K'yi bıçaklamıştı. Azmi Akkurt, kavga sırasında ağabeyi Nazım'ı da bıçakla yaralamıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ancak ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan İzmirlioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Azmi Akkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, Nazım Akkurt ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.