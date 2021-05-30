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Giriş Tarihi: 30.5.2021

Ünlü oyuncu ölümden döndü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Ünlü oyuncu ölümden döndü
Ünlü oyuncu İlker Aksum, Adana'da trafik kazası geçirdi. Dün Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıkan Aksum, iddiaya göre Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı'na geldiği sırada aracın direksiyon hâkimiyetini yitirdi. Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ünlü oyuncunun yardımına koştu. Araçta sıkışan Aksum, bıçakla emniyet kemeri kesilerek otomobilden çıkarıldı. İlker Aksum, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Aksum, kontrollerinin ardından taburcu edildi.
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Ünlü oyuncu ölümden döndü
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