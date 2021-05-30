Uyuşturucu maddeleri çatı gider borusuna sakladı! Yakalandı ve tutuklandı

İstanbul Polisi; Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sokak içerisinde uyuşturucu madde saklandığı yönünde istihbarat alınca harekete geçti.

Sokakta yapılan çalışmalarda; bir binanın çatı gider borusuna saklanmış vaziyette iki poşet ile yine aynı sokakta toprağa gömülü halde bir poşet olmak üzere toplam ağırlığı 130 gram gelen üç poşet sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi bulundu. Uyuşturucu maddeleri söz konusu noktalara sakladığı tespit edilen E.Ö. isimli şüpheli yakalandı ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.