Vadide ayağı kırılan tosun 8 saatte kurtarıldı

Merkez Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesindeki Kırlangıç Vadisinde hayvanlarını otlatan besici Samet Erdoğan'ın hayvanlarından birinin ayağı kırıldı.

Besicinin ihbarı üzerine bölgeye giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, mahsur kalan tosunu kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye 8 saat süren operasyonun ardından tosunu hayvanı kurtardı. Sedyeye alınarak kurtarılan ve araca kadar taşınan büyükbaş hayvan, tedavi edilmek üzere veterinere yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin, derenin şiddetli akıntısı ve zorlu şartlar altında hayvanı kurtarması amatör kameralara da yansıdı.