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Giriş Tarihi: 30.5.2021 14:47

Vadide ayağı kırılan tosun 8 saatte kurtarıldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Vadide ayağı kırılan tosun 8 saatte kurtarıldı

'deki Kırlangıç Vadisinde ayağı kırılarak mahsur kalan tosun, itfaiye ekiplerinin 8 saat süren kurtarma operasyonuyla vadiden çıkarıldı.

Merkez Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesindeki Kırlangıç Vadisinde hayvanlarını otlatan besici Samet Erdoğan'ın hayvanlarından birinin ayağı kırıldı.

Besicinin ihbarı üzerine bölgeye giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, mahsur kalan tosunu kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye 8 saat süren operasyonun ardından tosunu hayvanı kurtardı. Sedyeye alınarak kurtarılan ve araca kadar taşınan büyükbaş hayvan, tedavi edilmek üzere veterinere yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin, derenin şiddetli akıntısı ve zorlu şartlar altında hayvanı kurtarması amatör kameralara da yansıdı.

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Vadide ayağı kırılan tosun 8 saatte kurtarıldı
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