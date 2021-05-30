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Giriş Tarihi: 30.5.2021 17:14

Yangın çıkan evde bir kişi dumandan etkilendi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Yangın çıkan evde bir kişi dumandan etkilendi

’nın Karaköprü ilçesinde bir binanın 5’inci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir sitenin 5'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye, emniyet ve doğalgaz ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangında mahsur kalan bir kişiyi yangın merdiveni ile dışarı çıkararak ambulansa bindirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen kişi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanacak olumsuzluklara karşı olay yerine gelen doğalgaz ekipleri doğalgazı kesti. Kontrol altına alınan yangın sonrası doğalgazın bırakılacağı öğrenildi.

Emniyet ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Yangın çıkan evde bir kişi dumandan etkilendi
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