Yangın çıkan evde bir kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir sitenin 5'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye, emniyet ve doğalgaz ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangında mahsur kalan bir kişiyi yangın merdiveni ile dışarı çıkararak ambulansa bindirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen kişi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanacak olumsuzluklara karşı olay yerine gelen doğalgaz ekipleri doğalgazı kesti. Kontrol altına alınan yangın sonrası doğalgazın bırakılacağı öğrenildi.

Emniyet ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.