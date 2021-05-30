Yargıtay'dan Bölge Adliyelerine can suyu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından 25 Mayıs'ta yayımlanan Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi ile Yargıtay'da görev yapan 205 tetkik hakimin ilk derece ve bölge adliye mahkemelerine atamalarının yapılmasıyla, tetkik hakimlerin Yüksek Mahkemede edindikleri bilgi birikimini ve tecrübelerini ilk derece ve bölge adliye mahkemelerine aktarmaları sağlanacak.

DAİRE SAYISI 24'E DÜŞECEK

Yargıtay, iş yükünün azalması, ortalama dosya görülme sürelerinin kısalması ve bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinin ardından yeni hizmet binasına taşınmanın öngörüldüğü 1 Temmuz'dan önce daire sayısını 12'si hukuk ve 12'si ceza dairesi olmak üzere 24'e düşürecek. Yargıtayın bu hedefine, kanunda öngörülen 23 Temmuz 2022'den bir yıl önce ulaşması amaçlanıyor. Bu kapsamda, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçtiği 2016'da 46 olan daire sayısı, Mayıs 2021 itibarıyla 28'e indi. Ayrıca Yargıtaydaki daire sayısının azaltılmasıyla, benzer işlere bakan daireler arasındaki içtihat farklılıklarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.