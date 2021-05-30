"Normalleşme ne zaman? Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu?" gibi soruların yanıtları yeni haftanın gelmesi ile en sık araştırılanlar arasında yerini alıyor. 1 Haziran'da sona erecek olan yasakların ardından yapılacak olan Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna önemli açıklamalar yapılacak ve yeni normalleşme planının nasıl olacağı belli olacak. Bu kapsamda; yasaklar ne zaman bitecek, 1 Haziran'da bitiyor mu? Kademeli normalleşme sonrası yasaklar kalkacak mı, ne zaman? İşte yasaklar ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı ve son dakika gelişmeleri!