Yedi bela Gülcan'a şok!





ÇIKARDIĞI OLAYLARLA TÜRKİYE GÜNDEMİNDE



Öte yandan Gülcan Ç., ceza almasına neden olan bu olaydan sonra çıkardığı başka olaylarla da sık sık Türkiye gündemine geldi. Gülcan Ç., 10 Aralık 2020'de Trabzon Bulvarı'nda maskesiz dolaşırken kendisini uyaran polislere tepki gösterip maske takmamış, bunun üzerine kimlik isteyen polislere de "Artistliğiniz kime ya' diyerek zorluk çıkarmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınarak götürüldüğü karakolda "Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?" diyerek polisleri tehdit eden Gülcan Ç'ye maske takmadığı için 900 lira idari para cezası yazılarak polise mukavemet suçundan hakkında adli işlem yapılmıştı.