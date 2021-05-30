Yenişehir'den yeni bir park daha...

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesine bağlı Fabrika mahallesine nefes aldıracak Yunus Emre parkı içerisinde damlama sulama ile 12 farklı ağaç türünden 286 ağacın yerleştirildiğini belirten Başkan Beşikci, İbreli ve Yapraklı 12 farklı ağacın bulunduğu parkın kara çimlendirme ile çimlendiğini ve bitkisel toprak serimi yapıldığını söyledi.

PARKLARIMIZ HER KESİME HİTAP EDECEK

Dokuz bin 500 metre kare bir alan üzerine yapılan Yunus Emre Parkı ile ilgili bilgi veren Başkan Beşikci, "Yenişehir ilçemizdeki parklarımızı etrafı çevrilmiş birkaç oyun grubundan oluşan sıradan parklar değil daha nitelikli ve her kesime hitap edebilecek şekilde projelendirip çocukların olduğu kadar büyüklerin de keyifli zaman geçirdiği ve sosyalleştiği mekanlar haline getirdik.12 farklı ağaç türü ve bol yürüyüş alanlarının bulunduğu Yunus Emre parkımızın Fabrika mahallesi sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.