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Giriş Tarihi: 30.5.2021 14:40 Son Güncelleme: 30.5.2021 14:45

Zabıta Memurları’na saldırdılar! Altı kişi gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Zabıta Memurları’na saldırdılar! Altı kişi gözaltına alındı

Sokağa çıkma yasağına uymayan ve yasak bir noktaya kaçak şekilde hafriyat boşaltan altı kişi Zabıta Memurları’na saldırdı. Altı şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde iki Zabıta Memuru'nun darp edilmesi üzerine harakete geçti. Zabıta Memurları'nın yasak olan alana kaçak şekilde hafriyat döken kişilere yasal işlem yapmak üzere geldikleri olay yerinde darp edildikleri ve şüphelilerin iş makineleri ile kaçtıkları belirlendi. Soruşturma açıldı.

Söz konusu iş makinelerinden biri; olay yerine iki kilometre uzaklıkta çalılıkların arasında terk edilmiş halde bulundu. Muhafaza altına alınmak istenen iş makinesinin yanına gelen K.M., H.M., T.G., H.C.E., M.A.E. ve H.K. isimli altı kişi görevli memurlara mukavemet gösterdi ve tehditlerde bulundu. Altı kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ayrıca "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Şüpheliler "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Görevli Memura Mukavemet ve Çevreyi Kirletme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Zabıta Memurları’na saldırdılar! Altı kişi gözaltına alındı
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