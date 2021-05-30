Zabıta Memurları’na saldırdılar! Altı kişi gözaltına alındı

Söz konusu iş makinelerinden biri; olay yerine iki kilometre uzaklıkta çalılıkların arasında terk edilmiş halde bulundu. Muhafaza altına alınmak istenen iş makinesinin yanına gelen K.M., H.M., T.G., H.C.E., M.A.E. ve H.K. isimli altı kişi görevli memurlara mukavemet gösterdi ve tehditlerde bulundu. Altı kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ayrıca "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle idari para cezası kesildi.