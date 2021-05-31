"Yasaklar kalktı mı?" sorusunun yanıtı günün en önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı ile birlikte alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacak. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilirken "Yasaklar kalktı mı? 1 Haziran yarından sonra hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, var mı?" araştırmaları da sürüyor. Bu kapsamda; yasaklar kalktı mı, son durum nedir? Kritik toplantı sonrası normalleşme kararları netleşecek.
1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşmenin ardından yasaklara ilişkin tüm bilgiler açıklanacak. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı ile birlikte "Yasaklar kalktı mı?" sorusunun yanıtı da verilmiş olacak.
TÜRKİYE'NİN YENİ NORMALLEŞME PLANI
İşte Türkiye'nin 1 Haziran sonrası için normalleşme planı: A Haber Muhabiri Ece Altuğ, normalleşme planlarına ilişkin şunları ifade etmişti
"Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte kademeli normalleşmede hız kazanacak. Haziran ayında normalleşme/gevşemenin artacağını belirtebiliriz. Bazı beklentiler, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri var. Kabine toplantısı ile birlikte son şeklini alacak bu kararlar."
"Esnaf haber bekliyor. Kafe ve restoranların yaz itibarıyla bahçeler de faaliyet gösterebilecekleri belirtiliyor. Kısıtlı sayıda müşteri alınmasıyla restoran-kafelerin kapılarını açması bekleniyor. Açık havada kısıtlı sayıda düğünlerin yapılacağı da belirtiliyor. Halı sahalar-spor salonları bunlar da aşılama hızı arttıkça açılacak"
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI...
Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yol haritası önerisini Bakan Koca'ya sundu. Koca, öneriyi Kabine'de anlatacak.
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?
Bilim Kurulu'na göre, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması saat 24.00'e kadar uzatılmalı. Kabine üyeleri bu öneriyi ele alacak. Hafta sonu kısıtlamasının da kaldırılması üzerinde duruluyor.
MASKESİZ HAYAT MI GELİYOR?
1 Haziran sonrası da aşılamanın etkisi ile vaka sayılarında azalma aynı hızda sürerse maskesiz hayat planı da gündeme gelecek. Özellikle ahil ve parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılması zorunlu olmayacak.
TAM NORMALLEŞME İÇİN 2 KRİTİK TARİH
BioNTech'in birinci dozunun vurulmasından iki hafta sonra bile yüzde 70-80'lik bir koruma oluştuğu için 30 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldığında toplum bağışıklığı yüzde 55-56'ya ulaşacak. İsrail ve İngiltere örnekleri dikkate alındığında Türkiye'de de bu kapsamda yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ise ferahlama olacak.