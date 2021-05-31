SON DAKİKA

YASAKLAR KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere diğer tüm kısıtlamalar ile ilgili bugün yeni adımların atılması bekleniyor. Türkiye'nin gözü kulağı ise yasaklar kalktı mı sorusunun cevabına çevrildi.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararları ile ilgili yeni adımların atılması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı öncesi yaşanan kritik gelişmeler;

KADEMELİ NORMALLEŞME KARARLARI BEKLENİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündem maddesi yine pandemi ve kısıtlama kararları olacak. Alınacak kararlar içerisinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni özgürlüklerin ele alınması bekleniyor.