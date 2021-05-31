2 yerli aşı Kasım’da kullanımda!

Türkiye Covid- 19 Platformu tarafından, TÜBİTAK'ta hazırlanan yerli aşıların koordinasyonunun yapıldığı TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin yerli aşı müjdesini SABAH aracılığıyla verdi: 7 farklı yerli aşı çalışması var. Bunlardan VLP aşısı, Faz 1 aşamasını bitirdi. Haziran'ın ilk haftasında Faz 2 çalışmalarına başlanacak. Şu anda kullanıma en yakın aşı VLP. Çalışmalar bittikten sonra 2 ay gibi bir süremiz daha olacak. TÜBİTAK haricinde de aşı çalışmaları var. Erciyes'te olan biraz daha önde aktif olarak gidiyor. Bildiğimiz kadarıyla onların da bu yıl için de erken kullanım hakkı alma ihtimalleri var. En kötü ihtimalle Kasım ayına doğru en az 2 aşı Türkiye'de hazır olabilir.