ABD’de yanlış teşhis Türkiye’de doğru tedavi

Ülkesinde gırtlak kanseri teşhisi konan ABD'li diş protez laboratuvarı sahibi Thilo Johannes Bayer(65) tedavi için ülke ülke dolaştı. ABD'de 5 eyalet dolaştıktan sonra Rusya, Ukrayna ve Almanya'da çalmadık kapı bırakmayan Bayer şifayı Türkiye'de buldu. Bayer, baş-boyun ağrıları yaşıyordu ama hastaneye gitmeyi sevmediği için çok da umursamıyordu. Ancak ağrıları artınca ülkesinde gittiği doktorda kötü haberi aldı. Hastalığıyla ilgili araştırmalar yaptı ve dünyada hastalığına çare bulacak doktorları tek tek dolaştı.Johannes'a İstanbul'daki bir özel hastanede yapılan tetkiklerde hastalığının aslında gırtlak kanseri değil baş-boyun kanseri olduğu teşhisi konuldu. 7 haftalık radyokemoterapi süreciyle Johannes'in baş-boyun bölgesindeki tümör tamamen yok edildi. Sağlığına kavuşan Johannes, bir arkadaşının vasıtasıyla tedavi için Türkiye'ye geldiğini ve kendisini Prof. Dr. Merdan Fayda'ya emanet ettiğini söyleyerek "Türkiye'de kendimi ülkemde gibi hissettim. Kanserden tamamen kurtulmuş bir şekilde özgür bir adam olarak ülkeme dönüyorum ve ömrümün geri kalanında etrafımdaki herkese Türkiye'de gördüğüm tedaviyi anlatacağım. Türk hekimlerine ve sağlık çalışanlarına dünyanın her yerinde gözüm kapalı kefil olurum. Onlar benim hayatımı kurtardı" diye konuştu.Hastasıyla sosyal mesafe kurallarıyla selamlaşan ve zafer pozu veren Radyasyon Onkolojisi uzmanı olan Fayda da "Biyopsi sonucunda yurt dışından tespit edilen gırtlak kanseri değil, aslında HPV (Human Papilloma Virüs) ilişkili kaynaklandığı yeri belli olmayan baş boyun kanseri olduğunu gördük. Akciğerdeki lenf bezelerinde şüpheli tutulumlar olması üzerine göğüs hastalıkları tarafından EBUS eşliğinde biyopsi alındı. Biyopsi temiz geldi. Hasta sigara içicisi olmadığından tedaviye radyoterapi ve birlikte kemoterapi ile devam edilmesine karar verildi. Hastamız zorlu radyokemoterapi sürecini atlattı ve iyi yanıt alındı. 7 hafta yani 35 gün boyunca boş boyun bölgesine yönelik radyoterapi gördü. Tümörün yok olduğunu gördük. Hastamız ülkesine huzurla döndüğü için çok mutluyuz" dedi.