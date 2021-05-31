Ada bazında yapılacak kentsel dönüşümde emsal artırımı geliyor

İsmail Kahraman, Ada bazlı yapılacak kentsel dönüşümlerde ilave inşaat hakkı verilmesi gelişmesinin yanısıra, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ayrı bir Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı kurulacağı bilgisini de verdi.

İsmail Kahraman, "2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı riskli alanların dönüşümü kanunu ile birlikte bir çok bina yıkılarak yerine yenisi yapılmış; yani kentsel dönüşüm değil bina yenilemesi yapılmıştır. Yapmış olduğumuz girişimlerin ve önerilerin hayata geçmesi İzmir için hayati önem taşımaktadır. yYaşadığımız büyük depremden sonra bina yenileme projeleri biraz hız kazanmış ancak beklenen düzeyde olmamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanımızı İzmir Ticaret Odasında ağırlamış olduğumuz toplantıda konu ile ilgili detaylı bir dosyayı İZTO Başkanımız Mahmut Özgener, Bakan beye iletmişti. Ada bazlı dönüşümlerde otopark, yeşil alan ve sosyal donatı gibi konular da çözüldüğü için kentsel dönüşümlerde emsal artırılması gerektiğini ifade etmiştik. Ada bazında yapılacak olan Kentsel dönüşümde emsal artırımı verilmesi kararı, dönüşüme önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUYOR

Kahraman, "Kurulacak Daire Başkanlığı dönüşüm projelerine ve emsal artışı konularına hız katacaktır. Yetki karmaşasının ortadan kalkacak olması da işleri kolaylaştıracaktır. Konu hakkında bilgi veren İzmir milletvekilimiz Sayın Necip Nasır'a da gayretlerinden dolayı sektörüm adına teşekkür ediyorum. İzmir'de geçen yıl yaşamış olduğumuz depremde bir çok canımızı kaybettik bir çok bina yıkıldı. Bazı binalar da orta riskli durumda; yapı stoğumuzun büyük bir oranı maalesef hala riskli yapı statüsünde. İvedi olarak şehrimizi dönüştürüp vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini sağlamamız hepimizin sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın da bireysel değil Ada bazlı dönüşümü desteklemesi süreci hızlandırır. Otopark sorunun çözüleceği, çocuklarımızın oyun alanları olacağı ve en önemlisi emsal artırımı ile mevcut yapıların üzerinde inşaat hakkı kazanılacağından dolayı vatandaşlarımız müteahhit ile yapılacak anlaşmada bir çok avantaj elde edecektir" diye konuştu